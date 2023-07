Il governo per aiutare i cittadini a superare questo momento di difficoltà e offrire degli aiuti per consentire a tutti di gestire la crisi, sta elaborando diverse strategia. Nascono da qui nuovi super bonus, che si spera miglioreranno la situazione di molti italiani.

Diciamo che per noi non è stato periodo molto “bello”. Più che periodo ormai si parla di anni. Dopo la pandemia da COVID-19 e la guerra, a causa dell’inflazione salita alle stelle, i prezzi e i tassi di interesse sono aumentati a dismisura. L’ironia? I salari sono rimasti gli stessi. Per molti di noi, infatti, non è facile affrontare questo cambiamento economico, che sta portando non pochi disagi.

A chi spetta il Bonus da 1200 euro

Con questo bonus da 1.200€ annui si potrà avere forse un piccolo sostegno per le proprie finanze. Questo beneficio è pensato in aggiunta ai lavoratori dipendenti. Un tempo c’era il bonus Renzi, integrazione di circa 80 euro che cadeva mensilmente in busta paga. La nuova misura viene sempre accreditata in busta paga e consiste in 100 euro mensili per un totale annuo di 1200 euro.

Questo beneficio è per i dipendenti e per i lavoratori con redditi fino a 15 mila euro. Per quelli con un importo fino a 28 mila euro annui la cifra spettante sarà calcolata in base al proprio stipendio.

L’importo viene calcolato facendo la differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda. Il bonus è previsto, oltre che dal requisito di reddito, solo per coloro che hanno un contratto di lavoro da dipendenti o assimilati. Esso non vale quindi per gli autonomi.

Per lavoratori assimilati si intendono: compensi derivanti da cooperative, indennità e compensi per dipendenti a carico, borse di studio o assegni, redditi da collaborazione coordinata e continuativa, sacerdoti, pensioni, lavori socialmente utili.

Questo credito verrà erogato direttamente dal datore di lavoro. Quest’ultimo lo scalerà dall’IRPEF da pagare all’INPS, quindi bisogna controllare che sia presente in busta paga. Nel caso rientraste nella categoria e non riceveste il Bonus dovrete richiedere informazioni.