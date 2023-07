Le follie in casa Euronics possono davvero lasciarvi a bocca aperta, i nuovi prezzi bassi sono perfetti per riuscire a spendere poco, ed allo stesso tempo riuscire a godere di una qualità decisamente superiore al normale, a prescindere dalla spesa finale da sostenere.

Gli utenti che oggi vogliono approfittare degli ottimi sconti di Euronics, devono comunque sapere che gli acquisti devono essere necessariamente completati nei negozi fisici, con possibili differenze in relazione al socio di appartenenza. A prescindere da ciò, non dimenticatevi del fatto che la garanzia è sempre di 24 mesi, e sono tutti smartphone sbrandizzati.

Correte sul nostro canale Telegram ufficiale per avere le offerte Amazon ed anche tanti codici sconto gratis in esclusiva.

Euronics, una sorpresa davvero assurda vi attende

Fino al 2 agosto i prezzi di Euronics sono davvero imbattibili, gli utenti sono molto felici di avere l’occasione perfetta per riuscire a mettere le mani su veri e propri top di gamma, riuscendo allo stesso tempo a spendere decisamente poco su tutto. Osservando da vicino il mondo della telefonia, spiccano sicuramente i vari Apple iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus e similari, con prezzi che partono da un massimo di 1149 euro, per poi scendere verso i 999 euro del più economico. Dall’altro lato della medaglia non possiamo che annoverare l’Apple iPhone 11, che oggi viene commercializzato alla cifra finale di 499 euro.

Coloro che invece vogliono abbracciare il mondo Android, possono pensare di acquistare un Samsung Galaxy, riuscendo a spendere soli 399 euro per il Galaxy A54, oppure anche 329 euro per il Galaxy A34. Il volantino lo potete scorrere nel dettaglio nelle pagine sottostanti, ricordando che è disponibile anche l’e-commerce.