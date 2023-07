Uno dei grandi punti di scontro tra automobilisti e Governo è senza alcun dubbio la questione autovelox, gli strumenti usati per monitorare la velocità di crociera di chi è alla guida spesso scatenano l’ira di questi ultimi dal momento che o ritengono di percorrere un tratto di strada con un limite troppo basso senza motivi realmente validi o ritengono che l’autovelox non sia adeguatamente segnalato.

Ciò che resta sicuro è che superare il limite, oltre che essere pericoloso sia per noi stessi che per chi ci sta vicino, sfocia nella maggior parte die casi in sanzioni anche abbastanza importanti, da multe di centinaia di euro fino al ritiro della patente.

E se invece oltre a punire chi supera il limite, premiassimo chi lo rispetta ? Si creerebbe un incentivo al rispetto della legge, ed è proprio ciò che hanno pensato a Stoccolma in Svezia, dove hanno pensato possa essere più utili incentivare la voglia di vincere di chi guida piuttosto che la paura delle sanzioni, l’autovelox è infatti collegato ad una lotteria che inserisce in lista il nome del guidatore che rispetta il limite di velocità.

Autovelox lottery

Si tratta di un programma che prende il nome di “Speed Camera Lottery“, che porta a ottenere premi in denaro per il proprio senso di civiltà, denaro che non grava sullo stato dal momento che è finanziato proprio dai soldi derivati dalle multe pagate da coloro che i limiti non li rispettano.

La Swedish National Society for Road Safety ha registrato i dati notando che la velocità media è scesa da 32 km/h a 25 km/h, una riduzione del 22%.