Canone RAI addio per sempre, la notizia che tutti attendevano

Gli utenti che sia auspicano di non pagare più il canone Rai, possono dare un'occhiata ai metodi concessi per avere l'esenzione totale

Anche a voi vi state chiedendo come fare per non pagare il canone Rai? Attualmente non è possibile visto che è incluso nella bolletta dell’elettricità, ma la situazione cambia se fate parte di alcune categorie ben precise.

Gli utenti che hanno più di 75 anni o un reddito che non supera gli 8000 euro annui, possono richiedere l’esenzione dal pagamento della tassa. Anche coloro che non hanno in casa una televisione potranno evitare di pagare il canone Rai.

Canone RAI e il problema di Venezia: i canali non si vedono in diverse zone

Ci sarebbe inoltre un problema davvero molto grave soprattutto nella zona di Venezia. In diversi posti della città, i canali Rai avrebbero gravi problemi di ricezione. Queste le parole da parte di Carlo Garofolini dell’associazione mestrina:

“I vertici che hanno confermato di conoscere la situazione e che la cosa si sarebbe risolta al più presto. Noi intanto abbiamo minacciato di invitare i soci a non pagare più il canone e loro hanno risposto che la spesa va sostenuta per il possesso del televisore e non per la Rai, che però usufruisce pienamente di quell’esborso. Di fatto, insomma, nulla è cambiato; nemmeno di fronte alle proteste degli albergatori di Jesolo, anche loro vittime del medesimo disservizio“.

A questo punto, nel caso in cui il problema non dovesse rientrare entro la fine dell’anno, termine ultimo per il passaggio al nuovo standard tecnologico del digitale terrestre, gli utenti si arrogheranno il diritto di non pagare il canone Rai. Al momento non arrivano parole da parte dei vertici dell’azienda, i quali continuano a tacere sperando che il problema possa risolversi nel più breve tempo possibile.