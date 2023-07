Un piccolo “trucco” vi può davvero aiutare ad accedere gratuitamente ad Amazon Prime per ben 12 mesi, a patto che siate disposti ad attivare un’offerta di WindTre, dovrete infatti stringere un “patto” con l’operatore in orange per riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato.

Come sempre più spesso accade, le varie aziende del settore cercano di invogliare gli utenti ad attivare una promo, contornando le offerte con una serie di amenities che ampliano al massimo l’accessibilità, favorendo così la sottoscrizione anche da parte dei più dubbiosi. Nel caso di windTre troviamo infatti un regalo più unico che raro: ben 12 mesi di Amazon Prime incluso nel prezzo.

Amazon Prime GRATIS, ecco come fare per averlo

Se volete essere tra i primi ad avere Amazon Prime gratis, dovete sottoscrivere la promozione WindTre Super Fibra con Luce e Gas; dopo averla attivata riceverete infatti una mail al vostro indirizzo collegato con un codice che vi permetterà di riscattare la promozione.

Da notare che quanto indicato nell’articolo è da considerarsi disponibile ed attivo solo fino al 30 settembre, fruibile sia da chi è già cliente, che da tutti coloro che non dispongono di un abbonamento attivo. Nel caso in cui lo abbiate già, sappiate che il prossimo pagamento verrà posticipato di 12 mesi, dal momento in cui riscatterete il codice. La promozione non è vincolata al rinnovo, al termine del periodo indicato spetterà all’utente decidere a tutti gli effetti il da farsi.