Windows, anche se sembra un vero update in realtà vuole solo rubarvi 27mila euro

Il mondo della sicurezza informatica è sempre in allerta per nuove minacce, e l’ultima ad emergere è un ransomware chiamato “Big Head”. Questo malware è particolarmente insidioso perché si presenta come un aggiornamento di Windows, ingannando così l’utente a installarlo. Una volta attivo sul sistema, il malware cripta tutti i dati del computer, rendendoli inaccessibili.

Windows: Big Head è l’incubo di qualsiasi possessore di pc

La società di sicurezza informatica Fortinet ha scoperto tre varianti di Big Head, tutte con lo stesso modus operandi. Mentre l’utente vede una schermata di aggiornamento di Windows, il ransomware lavora in sottofondo, criptando i file. Solo alla fine del processo, quando i dati sono già stati criptati, l’utente viene informato della presenza del malware. A questo punto, viene richiesto un riscatto per sbloccare i dati: un Bitcoin, che al momento vale circa 27.000 euro.

Big Head si diffonde principalmente attraverso finti aggiornamenti di Windows e app contraffatte, come una falsa versione di Microsoft Word. Fortinet ha rilevato la maggior parte dei campioni di Big Head negli Stati Uniti, ma ci sono stati casi anche in Spagna, Francia e Turchia, il che suggerisce che il virus sta circolando anche in Europa.

Per proteggersi dal virus, è fondamentale prestare attenzione alla procedura di installazione e aggiornamento di Windows e dei programmi. L’unico strumento autorizzato a segnalare la necessità di un aggiornamento del sistema operativo Microsoft è Windows Update. Pertanto, qualsiasi avviso che non provenga da esso non deve essere considerato sicuro. Inoltre, è importante evitare di scaricare software contraffatto, che è quasi sempre infetto da malware.

Insomma, basta un po’ di attenzione e cautela e ci si potrà proteggere da questa e altre minacce informatiche.