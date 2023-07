WhatsApp, ecco la novità che tutti stavate aspettando

Il prossimo aggiornamento di WhatsApp, stando ai rumors trapelati in rete, dovrebbe effettivamente portare con sé una grandissima novità, un qualcosa che gli utenti stavano a tutti gli effetti aspettando da molto tempo, migliorando non di poco la fruizione quotidiana dell’app di messaggistica.

L’indiscrezione, come al solito oseremmo dire, arriva da WABetaInfo, fonte più che autorevole in termini di future introduzioni in WhatsApp da parte di Meta, pronta ad annunciare, tramite la propria pagina di Twitter, un enorme passo in avanti nella ricerca all’interno delle chat.

WhatsApp, quale è la novità?

Molti utenti nel corso del tempo hanno lamentato un sistema di ricerca tutt’altro che ben fatto, infatti i filtri applicati alle varie conversazioni sono inadeguati, tanto da rendere molto complessa l’individuazione di alcuni messaggi, l’esplorazione o anche la gestione stessa delle chat. Un discorso simile vale per il posizionamento degli stessi pulsanti dei filtri, non correttamente localizzati (almeno secondo l’utenza), tanto da spingere Meta a intraprendere azioni per cercare di limitare al massimo le lamentele.

Il nuovo aggiornamento Beta di WhatsApp (la versione 2.23.I4.I7 per Android), ha portato con sé un nuovo moto di gestione, il quale permetterebbe di riuscire a filtrare in maniera più rapida tutte le conversazioni, mettendo a disposizione tre filtri da applicare alle chat stesse, come ad esempio le etichette tutte, personali, business o non lette. Un sistema che sembra ricordare lontanamente quello dei client email, ad esempio GMail. Ora non ci resta che attendere l’introduzione vera e propria.