WhatsApp, 4 nuovi trucchi esterni e interni da conoscere ORA

Esistono così tante funzionalità all’interno delle applicazioni, che spesso ricordarle tutte può diventare faticoso. Una di quelle più utilizzate in assoluto è ovviamente WhatsApp, applicazione che nel mondo della messaggistica batte di gran lunga tutte le altre. Oltre alla sua indispensabilità, c’è anche la grande curiosità che stimola negli utenti ogni qual volta viene rilasciato un nuovo aggiornamento.

Le funzionalità implementate all’interno di WhatsApp rendono quindi tutto più semplice, come alcune che tutti usano quotidianamente. Allo stesso tempo anche al di fuori dell’applicazione ci sono delle funzioni che possono tornare utilissime, nonostante WhatsApp non abbia intenzione di implementarle ufficialmente. Proprio per questo bisogna fare un excursus generale per capire quali sono le migliori 4 funzioni da scoprire. La prima è una appena lanciata, mentre le altre tre appartengono ad applicazioni di terze parti.

WhatsApp: gli utenti possono avere a disposizione funzioni extra direttamente dal web, ecco le informazioni

La prima funzionalità che gli utenti magari non sanno di avere, visto che è stata lanciata da poco, è disponibile all’interno di WhatsApp. Si tratta della possibilità di inviare le immagini in alta definizione. Una volta scelta la foto da recapitare al destinatario, in alto comparirà un tasto con scritto “HD“. Premendolo, verranno fuori delle risoluzioni diverse, tra le quali sarà possibile scegliere.

Le altre funzioni appartengono ad applicazioni di terze parti, ovvero a Whats Tracker, Unseen e WAMR.

La prima app permette di spiare i movimenti degli utenti, come entrata ed uscita in diretta. La seconda permette di passare in osservati leggendo fuori da WhatsApp i messaggi in arrivo. Non verrà aggiornato l’ultimo accesso.

La terza applicazione è perfetta per recuperare in ogni momento i messaggi eliminati di proposito prima che possiate leggerli.