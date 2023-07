Vodafone è pronta a fare faville con il lancio di una nuova fantastica promozione, al cui interno si potrebbe trovare anche il 5G gratis, che permetterebbe così agli utenti di raggiungere quota 200 giga al mese, da utilizzare spendendo sempre il minimo indispensabile.

Accedere alle migliori offerte di casa Vodafone è sempre più difficile di quanto possiate immaginare, semplicemente per il fatto che al momento attuale non possono avvicinarsi alle stesse tutti, ma solamente coloro che si ritrovano in uscita da un operatore telefonico virtuale o anche Iliad, pronti ad effettuare la portabilità del proprio numero originario.

Vodafone, le nuove offerte sono incantevoli

Le offerte di casa Vodafone sono da sempre tra le più interessanti ed attrattive per il pubblico italiano, perché in grado di mettere sul piatto grandi contenuti al giusto prezzo. Un chiaro esempio può essere portato con le ultime Vodafone Special, rappresentanti la perfetta occasione per entrare nel mondo dell’operatore in red.

La promozione può oggi essere richiesta ad un prezzo complessivamente accessibile, infatti parte da 7,99 euro al mese (per salire a 9,99 euro solo con la versione più costosa), permettendo a loro volta l’accesso a minuti illimitati, SMS senza limiti ed anche 150 o 200 giga di traffico dati. Il canone deve necessariamente essere versato con credito residuo, non presentando ad ogni modo vincoli contrattuali di alcun tipo.

L’attivazione, come vi abbiamo anticipato, è possibile solamente nei negozi fisici, non online sul sito.