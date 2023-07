Il pericolo truffa è maledettamente sempre in agguato, ogni giorno sul web sono decine gli utenti che segnalano un raggiro, tentato o riuscito, cercando di mettere il più possibile in guardia tutti gli altri internauti, che a conti fatti non sono spesso in grado di badare a sé stessi (almeno mentre navigano).

Il problema è proprio questo, poiché di base le truffe non si articolano a causa di mancanze da parte delle banche o delle aziende, bensì a causa di inadempienze del consumatore finale, il quale senza volerlo andrebbe a consegnare i dati di accesso nelle mani dei malviventi, pronti ad utilizzarli per svuotare completamente il conto corrente.

Truffe pericolose, come vi svuotano il conto corrente

Il metodo adottato dai malfattori affonda le radici nel passato, di conseguenza sicuramente ne avrete sentito parlare, ma nonostante tutto ancora oggi riuscite a cadere nella trappola più comune. Il meccanismo ha inizio con l’invio di un messaggio di posta elettronica, nel quale il suddetto cerca di fingersi l’azienda di cui siete clienti; il tentativo consiste più che altro nell’invogliare il cliente finale a premere un link interno, diretto ad un sito, che dovrebbe essere l’originale, ma che in realtà è fittizio, poichè gestito dal malvivente.

L’incauto utente che dovesse seguire tutte le indicazioni, si ritroverebbe collegato ad una pagina identica all’originale, alla quale farebbe accesso, dando però i dati nelle mani del malvivente. Se vi trovaste in una simile situazione, ricordatevi che gli istituti di credito non inviano mai messaggi di questo tipo.