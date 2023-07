Telepass, automobilisti sconvolti per la nuova decisione

Il Telepass, dispositivo ampiamente utilizzato dagli automobilisti italiani per evitare le code ai caselli autostradali, sta per subire una trasformazione significativa che potrebbe interessare in particolare coloro che amano viaggiare in auto. A partire dal 14 luglio 2023, infatti, è valido anche in Croazia, grazie a un accordo raggiunto tra la Società Autostrade Croate (Hac) e Telepass. Questa novità rappresenta un grande vantaggio per chi desidera visitare le bellezze della Croazia senza dover affrontare le lunghe code ai caselli autostradali.

Telepass, ora è disponibile anche in Croazia

Il costo del servizio Telepass rimane invariato, con una tariffa base di 1,26 euro al mese, pagabile ogni tre mesi per un totale di 3,78 euro a trimestre. L’aggiunta della Croazia alla lista dei paesi in cui il Telepass è valido non comporta costi aggiuntivi per gli utenti, ma offre un livello di comodità senza precedenti per coloro che desiderano esplorare la regione balcanica.

La possibilità di utilizzare il Telepass in Croazia potrebbe anche incentivare ulteriormente il turismo verso questo paese. Infatti, chi non l’aveva mai considerata come destinazione di viaggio potrebbe ora essere tentato di farlo, data la facilità con cui si può raggiungere in auto. Che si decida di partire dal Nord-Est dell’Italia e passare per la Slovenia per arrivare al Nord della Croazia, o di imbarcare la propria vettura dalle Marche o dalla Puglia, le opportunità sono molteplici.

Inoltre, l’uso del Telepass non solo elimina la necessità di fermarsi ai caselli autostradali, ma consente anche di risparmiare tempo prezioso che può essere dedicato alla visita delle numerose attrazioni turistiche della Croazia. Che si tratti delle affascinanti città storiche o delle splendide spiagge della Dalmazia, l’uso del Telepass può rendere il viaggio ancora più piacevole e senza stress.