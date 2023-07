Se state cercando, per qualsiasi motivo, un tablet dalle prestazioni medie ad un ottimo prezzo, la piattaforma di e-commerce Amazon saprà accontentarvi anche questa volta.

In questi giorni sta infatti proponendo un tablet di marca Yestel da 10 pollici a meno di 80 euro. Andiamo insieme a scoprire le sue caratteristiche.

Yestel tablet da 10 pollici in offerta su Amazon

Il tablet YESTEL X2 è dotato di un processore MTK a 8 core, di una memoria di lavoro di 4 GB e di uno spazio di archiviazione di 64 GB con memoria espandibile fino a 256 GB per il lavoro e il gioco quotidiani, e di un sistema operativo stabile Google Android GMS con una maggiore compatibilità per scaricare e utilizzare un maggior numero di APP come YouTube, Netflix, Whatsapp, Facebook, Instagram, ecc.

Il tablet supporta il WiFi 2.4G, garantendo sempre un accesso veloce a Internet ovunque ci sia un segnale di rete WiFi. È inoltre possibile utilizzare la radio FM offline e con un solo auricolare è possibile ascoltare un’ampia gamma di notizie e musica. Grazie al supporto Bluetooth veloce, è possibile collegare un auricolare o una tastiera Bluetooth. Le molteplici opzioni di connessione rendono il tablet più intelligente e pratico.

Il tablet X2 è dotato di una batteria integrata da 8000 mAh ad alta capacità per una lunga durata. L’X2 presenta un design a doppia fotocamera con una fotocamera posteriore da 8MP che consente di catturare i momenti più preziosi ovunque si vada. La fotocamera frontale da 5MP è perfetta per scattare selfie ed effettuare chiamate Skype con amici e familiari. Il tutto per 75.93 euro invece di 89.85 euro scontato del 15%. Seguite questo link per maggiori dettagli.