Probabilmente in questi giorni la piattaforma di e-commerce Amazon è in vena di scontare prodotti per il gaming. Dopo il super mouse presentato poco fa, oggi tocca ad un super monitor.

Stiamo parlando, più precisamente, di un monitor da gaming da ben 27″ marchiato LG ad un prezzo davvero molto interessante. Ecco tutti i dettagli.

Monitor LG in super offerta su Amazon

Si tratta di un UltraGear Gaming OLED Monitor 27″ 16:9, Quad HD 2560×1440, Flicker Safe, Anti Glare. Dispone di un tempo di risposta 0.03ms (GtG), NVIDIA G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 240Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair.

I pixel autoilluminanti offrono una qualità delle immagini davvero spettacolare e numerose possibilità creative, mentre le tecnologie più avanzate contribuiscono a raggiungere uno stupore senza precedenti. Tutto quello che ami in un Monitor OLED. Game Optimizer è il pannello di controllo da cui puoi gestire tutte le impostazioni dedicate al gaming. Scegli fra le impostazioni di gioco ottimizzate per vari generi.

Alla completezza del Game Optimizer abbiamo aggiunto la praticità della Game Dashboard: un menu semplificato che permette di controllare e modificare rapidamente alcune impostazioni del Game Optimizer al volo, durante la partita. Se vuoi, puoi perfino cambiare lo stile della dashboard in modo che si adatti meglio al tipo di giocatore che sei. Il monitor è proposto a 899.99 euro invece di 1094.79 euro, scontato del 18%. Seguite questo link per maggiori dettagli.