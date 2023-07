Lidl distrugge Unieuro, merce quasi gratis con il 70% di sconto

Diversi colossi stanno dimostrando di riuscire ad offrire soluzioni clamorose soprattutto all’interno dei loro punti vendita. Lidl è uno di questi e lo dimostra con l’ultimo volantino appena lanciato a luglio. La volontà dell’azienda è quella di modificare leggermente la scelta della merce da proporre sugli scaffali, come è possibile notare proprio nel catalogo.

I grandi sconti sono quindi presenti all’interno del volantino e battono nettamente quelli proposti dalla concorrenza. Lo dimostrano chiaramente tutti i prezzi che ancora per qualche tempo potranno essere presi al volo dagli utenti. Lidl offre questa volta articoli clamorosi che riguardano il settore alimentare in primis, ma anche la casa e il benessere fisico.

Lidl, queste sono le migliori offerte del momento nel volantino di luglio

Tra le migliori offerte che Lidl mette a disposizione c’è una bilancia Bluetooth a soli 24,99 euro. A questa promozione segue anche quella riguardante un profumatore automatico per ambienti, il quale arriva con due fragranze il regalo al prezzo di soli 19,99 euro.

Infine non può passare in secondo piano l’offerta che riguarda un aspirapolvere ricaricabile al prezzo di 29,99 euro. Questa e tante altre offerte sono disponibili all’interno dell’ultimo volantino di Lidl.