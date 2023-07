Renault Clio è pronta per un nuovo stile, l’azienda ha aperto gli ordini del restyling. Verso la fine del mese di aprile, la casa automobilistica francese aveva svelato il nuovo facelift, mostrando un nuovo look e una maggiore dotazione tecnologica. Con l’apertura degli ordini, arrivano anche le informazioni per quanto riguarda gli allestimenti ed i prezzi per il mercato italiano. L’azienda ha inoltre annunciato che le consegne inizieranno a partire dal mese di settembre.

Le caratteristiche della nuova Renault Clio

Renault ha rinnovato in particolare il frontale della Clio. Oltre ad un nuovo disegno per il paraurti, sono disponibili nuovi fari a sviluppo orizzontale con le luci diurne a LED a forma di freccia. Inoltre, sulla Renault Clio arriva anche il nuovo logo. Al lato posteriore, invece, il costruttore ha ideato una nuova grafica per i gruppi ottici, oltre ad alcuni ritocchi al paraurti.

Gli interni possono contare di una strumentazione su di uno schermo da 7 o da 10 pollici, in base agli allestimenti. Nel nostro paese, in particolare, la nuova Clio è dotata del sistema multimediale Renault EASY LINK su tutti gli allestimenti con schermo da 7 o da 9,3 pollici. Arrivano anche nuovi rivestimenti. Il motore dell’automobile non è stato particolarmente modificato: si potrà continuare a scegliere nelle versioni benzina, diesel e bifuel benzina/GPL. A listino, rimane anche presente l’unità E-Tech full hybrid.

Come sono cambiati gli allestimenti

La nuova Renault Clio è proposta in 3 allestimenti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine. L’auto può essere richiesta in Bianco Ghiaccio, Nero Etoilé, Grigio Scisto, Blu Iron, Rosso Passion, Orange Valencia e il nuovo Grigio Aviation.

L’allestimento “base”, Evolution, parte da 17.250 euro ed è caratterizzato da una dotazione completa che include uno schermo per la strumentazione da 7 pollici, un display per l’infotainment da 7 pollici, un climatizzatore manuale, il cruise control, i sensori piaggia e i sensori di parcheggio posteriori.

Se si vuole salire di livello, l‘allestimento Techno è disponibile a partire da 19.950 euro. Questa versione ha sedili, pannelli delle porte e cruscotto rivestiti al 60% da tessuto Modal. La base della calandra possiede una lama aerodinamica in tinta carrozzeria, mentre il paraurti posteriore è nero lucido. Inoltre, la dotazione Renault Clio Techno prevede anche cerchi da 16 pollici.

Infine, al top di gamma troviamo il nuovo allestimento Esprite Alpine, proposto a partire da 26.550 euro. In questo il design è caratterizzato da una serie di dettagli dedicati che permettono di dare alla Renault Clio un look più sportiveggiante. Troviamo modifiche al paraurti anteriore che ora ha un nuovo splitter specifico oltre che su dettagli in Grigio Scisto Opaco. Per quanto riguarda gli interni, si punta alla sostenibilità: i sedili sono fatti in PET riciclato per la seduta e lo schienale e tessuto riciclato per i lati.

Ovviamente, Renault mette anche a disposizione del guidatore una serie di optional e pacchetti dedicati, a seconda dell’allestimento scelto. Cambiamenti che rendono questo modello ancora più accattivante, non vi resta che scegliere il colore.