Un’offerta davvero da non perdere vi attende proprio oggi da Kena Mobile, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter richiedere una promozione più unica che rara, condita con un prezzo fortemente più basso del normale, ed un bundle che non ha nulla da invidiare a tutti gli altri.

Attivare la promo di cui vi parleremo nell’articolo è molto semplice, poiché basta a tutti gli effetti recarsi in un negozio, o sul sito ufficiale, ed il gioco è fatto; discorso leggermente diverso per quanto riguarda invece l’accessibilità, a tutti gli effetti la promozione può essere richiesta in via esclusiva da una specifica porzione di consumatori, sfortunatamente non da tutti.

Kena Mobile, tantissimi giga quasi gratis vi attendono

E’ arrivato il momento di passare definitivamente a Kena Mobile, approfittando di una delle migliori promozioni in circolazione, a partire dai costi necessari per l’attivazione, quasi completamente azzerati. Nella fase iniziale, infatti, l’utente si ritrova a dover pagare solamente 6,99 euro per la prima ricarica (con la quale copre la mensilità iniziale), e nient’altro (la SIM, l’attivazione e la consegna sono gratuite).

La promo permette ad ogni modo di accedere ad un bundle quasi infinito, si parte da minuti illimitati che possono essere utilizzati tranquillamente verso tutti, passando anche per 1000 SMS da spendere a piacimento per contattare chiunque, finendo su 130 giga di traffico dati alla velocità del 4G. Il costo fisso, come avrete potuto immaginare, è di 6,99 euro al mese, a cui aggiungere 200 giga in regalo gratis per i primi 60 giorni.