Arrivano una serie di novità molto interessanti che riguardano gli utenti di Iliad. Tutti coloro che hanno una SIM attiva con l’operatore francese avranno modo di accedere, infatti, per la prima volta ad un’app ufficiale nel futuro prossimo. Il provider ha deciso di rilasciare finalmente questo servizio a lungo atteso da tutti gli utenti.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

A confermare questo indirizzo inedito in casa Iliad ci sono le ultime indiscrezioni del web. A breve, il provider provvederà allo sviluppo di un’app da destinare agli smartphone Android di ultima generazione ed agli iPhone.

Filtrano anche quelle che possono essere le indiscrezioni relative alle funzioni per quest’app. In base ad una prima ricognizione, in linea anche con i servizi offerti dagli altri provider, i clienti di Iliad saranno in grado di effettuare ricariche, controllare il loro credito residuo, così come verificare i dati ancora disponibili sul mese di riferimento della loro ricaricabile.

Il rilascio a lungo atteso di un’app di Iliad, oltre che accontentare parte del pubblico, avrà anche l’effetto di sviare il grande pubblico da tutte le app parallele, soprattutto su Android, che garantivano la gestione del proprio profilo tariffario.

Se sul fronte dei servizi la novità di Iliad è rappresentata dall’app, per quanto concerne le ricaricabili il provider resta molto forte con la sua Giga 150, la tariffa che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga anche con la tecnologia del 5G a costo zero al solo prezzo di 8,99 euro al mese.