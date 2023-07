Iliad è una delle migliori realtà del nostro territorio, in quanto assolutamente in grado di mettere a disposizione degli utenti italiani offerte sempre più interessanti, dal rapporto qualità/prezzo più unico che raro. Oltre a questo, uno dei suoi più grandi pregi riguarda il voler offrire la possibilità all’utente finale di attivare le offerte a prescindere dalla provenienza.

Avete capito bene, in netto contrasto con quanto vediamo quotidianamente da Vodafone o altri operatori telefonici, in questo caso l’attivazione della promo è possibile a prescindere dalla provenienza contrattuale, o ancora meglio può essere richiesta direttamente su nuova numerazione. Ciò sta a significare che gli utenti non sono obbligati a cambiare operatore telefonico, sostenendo un costo iniziale tutt’altro che elevato, poiché basteranno soli 9,99 euro per l’attivazione (comprensiva della SIM), a cui sarà necessario aggiungere solamente la prima ricarica.

Iliad, la promo che tutti devono attivare subito

Le ultime promozioni di Iliad sono state un crescendo di ottimi sconti e qualità superiori al normale, con la Giga 150 si è raggiunto l’apice, grazie infatti ad un rapporto qualità/prezzo davvero unico. Il suo costo, da versare con il credito residuo della SIM ricaricabile, è di soli 9,99 euro al mese a tempo indeterminato.

Il bundle è molto ampio, si parte da tutto illimitato, per quanto riguarda i minuti e gli SMS da inviare ad amici e parenti, per poi arrivare a ben 150 giga di traffico dati, che potranno essere utilizzati, come anticipato, per navigare in 5G senza costi aggiuntivi.