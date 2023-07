Google è al lavoro su un nuovo brevetto che potrebbe cambiare profondamente il modo in cui gli utenti utilizzano il proprio smartphone. In particolare, l’idea è quella di migliorare l’usabilità dei deivce, riducendo le possibilità di errori durante la digitazione sulle tastiere virtuali.

Come svelato dal report congiunto di Pigtou e David di @xleaks7, Google ha depositato un nuovo brevetto incentrato sull’eliminazione dei typo, gli errori battitura. Gli ingegneri di Mountain View stanno cercando di ottimizzare le tastiere degli smartphone per renderle sempre più precise.

Migliorando il riconoscimento delle parole digitate, soprattutto quando si digita di fretta, sarà possibile ridurre le possibilità di errori di battitura. Questo permetterà agli utenti di risparmiare tempo e quindi velocizzare la scrittura senza dover correggere il testo.

Google sta sviluppando una nuova tastiera virtuale per smartphone evoluta in grado di eliminare competa mente gli errori di digitazione

Nel brevetto depositato da Google si può leggere che le tastiere virtuali di nuova generazione utilizzeranno modelli spaziali e linguistici evoluti. Grazie a queste feature, sarà possibile prevedere le lettere più probabili durante la digitazione e, quindi, capire quale parola l’utente sta digitando.

Il modello spaziale sfrutterà una mappa di calore (heatmap) per registrare tutti i tocchi effettuati dall’utente per determinare la densità delle digitazioni nelle diverse aree della tastiera virtuale. Analizzando questa mappa di calore, il modello spaziale potrà identificare quali sono le lettere che l’utente sta cercando.

Alla mappa di calore si aggiunge anche il modello linguistico che analizza la sequenza di tocchi e determina le possibili lettere successive in fase di digitazione. Questo modello è addestrato sulle principali parole più comuni ma amplierà le proprie conoscenze anche sulla base delle parole più utilizzate dagli utenti.

Attraverso l’unione delle informazioni derivanti dalla mappa di calore e dal modello linguistico, il sistema di previsione di Google sarà sempre più preciso e affidabile. Il correttore automatico diventerà più intelligente e potrà ridurre notevolmente gli errori derivanti da un tocco errato sulla tastiera virtuale.

Nel brevetto viene evidenziato come il sistema sarà costantemente aggiornato per garantire un database sempre affidabile. Inoltre, la feature sarà personalizzata in base ai vari utenti, permettendo di creare mappe di calore e modelli linguistici su misura per ogni utilizzatore della tastiera di Google.