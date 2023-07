La Ford è la casa automobilistica statunitense fondata nel 1903, in Michigan.

Ad oggi, tale marchio, risulta essere tra i modelli più ambiti e desiderati dagli appassionati di auto. Per la qualità dei materiali utilizzati e le prestazioni di queste vetture sempre più all’avanguardia.

A tal proposito, solo la settimana scorsa, è stato annunciato ufficialmente il lancio della nuova Ford Mustang Mach-E Rally nel corso del Goodwood Festival of Speed, ovvero il festival della velocità dedicato ai motori, sia essi automobili sia motorini. Non è la prima volta che il festival viene sfruttato come occasioni dalle case automobilistiche per la presentazione pubblica dei nuovi modelli prossimamente in commercio.

Ford Mustang Match – E e il suo debutto ufficiale

La nuova Mustang Mach-E Rally, rappresenta la prima versione elettrica dell’automobile, ispirata al mondo del rally, ovvero il mondo delle corse automobilistiche. Tuttavia, contrariamente a quanto si può pensare, l’auto non è stata progettata per clienti selezionati, come quelli dediti alle gare automobilistiche, ma essa sarà messa ufficialmente in commercio come un qualsiasi altro modello e destinata all’asfalto delle strade cittadine e non.

Non sono state ancora fornite dettagliate informazioni per quanto riguarda le particolarità estetiche e strutturali dell’automobile.

Tuttavia, l’intera carrozzeria del veicolo sembra essere molto più ampia rispetto al modello precedente, e la sua parte anteriore più definita ed aggressiva.

Ma vediamo un po’ nel dettaglio alcune caratteristiche della vettura, dal motore elettrico con zero emissioni di CO2, essa presenta:

4 porte, 5 posti;

porte, posti; Massima autonomia per 600 Km ;

; Ricarica rapida di 119 km in 10 minuti;

in Schermo touchscreen da 15,5 pollici, riconoscimento vocale e estensione delle app smartphone;

La vettura sarà presto disponibile per la vendita negli Stati Uniti e in Europa, e gli ordini per il suo acquisto potranno essere effettuati già a partire da questo Autunno.

Per ulteriori informazioni a riguardo non ci resta che attendere il rilascio effettivo della sua scheda tecnica.