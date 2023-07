Euronics risveglia l’interesse del pubblico con il lancio di una campagna promozionale davvero invitante, infatti in questi giorni gli utenti sono pronti a spendere pochissimo sull’acquisto di prodotti di alto livello, oltre a veri e propri smartphone di ottima qualità generale.

Accedere alle offerte è davvero molto più facile del previsto, poiché a tutti gli effetti non vi resta che recarvi personalmente in un negozio fisico, ed il gioco è pressoché fatto, a patto che prestiate attenzione alle possibili variazioni in relazione al socio di appartenenza (i prezzi potrebbero cambiare leggermente).

Per le offerte Amazon, non dimenticatevi di aprire subito il nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete anche i codici sconto gratis.

Euronics, offerte e prezzi sempre più bassi

Con gli ultimi sconti del volantino Euronics gli utenti sono liberi a tutti gli effetti di approfittare di un risparmio più unico che raro, i prezzi sono bassi e convenienti, tranne che nel caso del bellissimo Apple iPhone 14 Pro, un top assoluto che, nonostante sia in commercio da ormai diversi mesi, oggi viene ancora commercializzato alla cifra finale di 1299 euro.

Gli utenti possono trovare buone occasioni anche nel momento in cui dovessero decidere di ridurre la spesa finale, ad esempio si possono acquistare due ottimi smartphone a meno di 500 euro, quali sono Oppo Find X5 e Realme 11 Pro+ 5G, entrambi a 499 e 449 euro, scendendo poi verso soluzioni sempre più economiche, come nel caso di Realme 10, Redmi Ntoe 12, Oppo Reno8 Lite ed altri ancora. Sul sito trovate tante informazioni a corredo, mentre qui sotto le immagini della campagna.