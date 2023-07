L’attività dei colossi principali del mondo della TV a pagamento è iniziata ufficialmente con i ritiri delle squadre di Serie A. DAZN infatti sta cominciando a proporre il calendario degli eventi che avranno luogo da qui in avanti.

Inoltre continua a persistere la sfida con il rivale di sempre che è Sky per ottenere i diritti TV del campionato.

DAZN proverà ad ottenere in esclusiva la Serie A, ecco anche il calendario degli eventi estivi

Dopo aver dominato nelle ultime stagioni, DAZN si prepara all’inizio del nuovo campionato di Serie A. La celebre azienda pay TV sta infatti per proporre la sua nuova offerta alla Lega Serie A, in modo da battere la concorrenza degli altri colossi e portarsi a casa il campionato in esclusiva.

Al momento però l’attenzione dei tifosi e dirottata su quelli che saranno i primi impegni prima di cominciare la stagione ufficiale. Saranno davvero tantissime le amichevoli che si terranno durante il periodo prossimo, fino agli ultimi giorni che precederanno l’inizio della Serie A.

Questo in basso è l’elenco definitivo, almeno per il momento, delle gare che arriveranno in esclusiva sui canali di DAZN: