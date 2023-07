Condizionatore, il trucco che ti permetterà di risparmiare senza neppure inquinare

Il condizionatore è un dispositivo indispensabile durante i mesi estivi, ma può rappresentare una spesa considerevole, sia per l’acquisto e l’installazione, sia per il consumo energetico. Inoltre, l’impatto ambientale di questi dispositivi non è trascurabile. Tuttavia, esistono alternative meno costose, come i ventilatori, o soluzioni fai-da-te che possono fornire un sollievo dal caldo senza gravare troppo sul portafoglio.

Condizionatori: le soluzioni fai-da-te di cui avevi bisogno

Una di queste soluzioni è un condizionatore casalingo che può essere realizzato con materiali facilmente reperibili in casa e che costano circa 50 centesimi di euro. Tra questi, un contenitore di plastica con coperchio, un rotolo di cartoncino, tre pezzi di tubo, un taglierino, un pennarello, un tubetto di colla, un tubo flessibile, un nastro isolante, una bottiglia di plastica e un paio di forbici.

Il processo di costruzione inizia disegnando e ritagliando tre cerchi sul contenitore di plastica, nei quali vengono inseriti i pezzi di tubo, sigillati con colla. Successivamente, si tracciano i disegni del diametro del tubo flessibile sul contenitore e si ritaglia la plastica. L’estremità del tubo flessibile viene poi arrotolata con nastro isolante e inserita nel buco appena creato, sigillando i bordi con la colla.

Il passaggio successivo prevede l’utilizzo di una bottiglia di plastica vuota, tagliata a metà e rifinita con le forbici. Si praticano due fori opposti con un punteruolo, si toglie il tappo e si avvita l’imboccatura al flessibile dalla parte rimasta libera. Infine, si sigilla con nastro isolante e si aggancia la bottiglia al ventilatore con una striscia di plastica.

Questo condizionatore fai-da-te, sebbene non possa sostituire completamente un dispositivo professionale, può fornire un sollievo significativo dal caldo estivo. La sua realizzazione richiede poco tempo e i materiali necessari sono economici e facilmente reperibili. Inoltre, essendo un progetto fai-da-te, offre la possibilità di personalizzare il dispositivo in base alle proprie esigenze e preferenze, ma soprattutto, non distrugge l’ambiente come farebbe solitamente un condizionatore!