L’ Alfa Romeo, il cui acronimo corrisponde a “Anonima Lombarda Fabbrica Automobili”, è la famosa azienda di auto sportive italiane, fondata il 24 Giugno del 1910.

La casa automobilistica è da sempre stata la prima scelta per i veicoli dalle forze dell’ordine.

A tal proposito, la nuova Alfa Romeo Tonale, ovvero il SUV ibrido che è stato lanciato ufficialmente nell’anno 2022, diventa a tutti gli effetti il veicolo ufficiale della Polizia di Stato.

Infatti, pare proprio che quest’ultima ne abbia ordinato circa 616 esemplari, mentre la stessa arma dei carabinieri ne ha già acquistate ben 360 unità.

Alfa Romeo Tonale: caratteristiche

Ma per capire il motivo della scelta di questa vettura è importante fornire una piccola descrizione di quelle che sono le sue caratteristiche tecniche e strutturali.

Motore ibrido 1.5 da 160 CV ;

da ; 7 marce è cambiato automatico;

è cambiato automatico; Presenta un sistema di guida autonoma di livello 2 ;

di ; Potenza massima di 275 CV ;

; Propulsore quattro cilindri da 1,3 l ;

; Batteria da 15,5 kWh, ricaricabile in 2 ore

L’Alfa Romeo Tonale rappresenta, inoltre, l’ultimissima novità della nota casa automobilistica che, già da qualche tempo, non aveva lanciato alcun modello.

La Tonale, è una vettura appartenente al segmento C, e prenderà quindi il posto dell’Alfa Romeo Giulietta che l’ha preceduta. Tuttavia, come abbiamo appunto detto, non è la prima volta che le forze dell’ordine decidono di avvalersi di veicoli dell’ Alfa Romeo per la loro attività. Infatti, la loro collaborazione è iniziata ufficialmente nel 1952 e da quel momento continua a più sussistere. A tal proposito. l’ Alfa Romeo Tonale si prepara dunque ad essere allestita per la sua nuova funzione. Dalla completa colorazione celeste e le linee trasversali bianche sul paraurti anteriore, all’allestimento di adeguati dispositivi per la segnalazione e protezione previsti dalla legge.

Inoltre, sembra che l’auto abbia ricevuto anche una grande accoglienza sul mercato automobilistico, infatti pare proprio che i dati relativi alla vendita di questo modello siano raddoppiati in tutta Europa. E proprio in Italia, secondo alcune stime effettuate nel mese di Giugno, sembra essere il SUV più venduto dell’ultimo anno.