Vodafone prova a prendere in contropiede le rivali, ed assecondare le richieste della community, mettendo a disposizione di tutti una promozione davvero più unica che rara, al cui interno possiamo anche trovare numerose offerte e prezzi molto più bassi del normale.

Tutti gli sconti sono legati più che altro ad una serie di promozioni, le cosiddette Vodafone Special, trattasi di promo operator attack, attivabili dai consumatori solamente in determinate condizioni, come la portabilità del proprio numero di telefono, con provenienza da uno specifico operatore telefonico (deve essere infatti Iliad o anche MVNO).

Vodafone, queste offerte vi lasceranno di stucco

Le opportunità per risparmiare al massimo delle proprie possibilità si sprecano da Vodafone, arrivano in questi giorni le Vodafone Silver, una coppia di promozioni che riescono a spingere molti utenti al cambio operatore, promettendo loro un risparmio davvero più unico che raro. I prezzi sono tra i più bassi che abbiamo mai visto, infatti si parte da un minimo di 7,99 euro, sino a salire ad un massimo di 9,99 euro al mese; in entrambi i casi il versamento deve essere completato per via credito residuo della SIM ricaricabile collegata.

Gli utenti interessati, ricordando tutte le limitazioni in fase di accesso, possono comunque pensare di accedere a 150 o 200 giga di traffico dati al mese, a cui affiancare illimitati SMS e minuti, che possono essere utilizzati per contattare ogni numero di telefono. Non sono previsti vincoli contrattuali di alcun tipo.