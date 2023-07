Le lire sono state la moneta ufficiale dell’Italia dal 1861, per poi essere sostituite in maniera definitiva dall’euro il primo Marzo del 2002, segnando l’inizio di una nuova storia dell’economia del nostro paese.

Molte lire quindi, in quel periodo, vennero restituite dai cittadini per poter essere convertite in euro. Tuttavia, è possibile che alcune persone abbiano deciso di conservarne pochi prezzi, magari perché legati a momenti di vita particolari o semplicemente per ricordo.

Può capitare, infatti, che qualcuno di noi abbia conservato negli anni qualche vecchia moneta, parliamo di 100 lire, 200 lire, 1000 lire e così via. Pezzi di metallo che rappresentano una parte della storia del nostro paese e delle nostre vite.

Vecchie lire, un tesoro segreto

A tal proposito, per coloro che non ne sono a conoscenza, la numismatica, è il termine con cui si indica il collezionismo di monete rare, una categoria a cui, ad oggi, sembrano appartenere anche le nostre vecchie lire, o almeno alcuni modelli di queste.

Infatti, pare proprio che alcune monete del nostro vecchio conio, valgano una vera e propria fortuna a livello economico. In particolare ci rivolgiamo ad alcune monete coniate presso la Repubblica di San Marino, il paese più piccolo di tutta l’Italia. Si tratta di otto monete coniate nel 1972, e che presentano sulla loro superficie un piccolissimo errore di produzione.

Infatti, gli errori di coniazione, rientrano tra i requisiti che una moneta deve avere per essere classificata come “rara“.

In questo caso, parliamo di alcune monete, tra queste una di mille lire che, da un lato, presenta la data della coniazione, ovvero il 1972 e la raffigurazione del busto di San Martino, dall’altro lato, invece, è inciso il valore nominale della moneta, e vi sono raffigurati tre merli con tre piume posizionate sopra di essi, che tendono ad indicare le tre torri che proteggono il paese. Tuttavia, queste otto monete presentano delle differenze tra loro, sia per quanto riguarda le dimensioni sia per il loro valore nominale. Infatti, oltre alle mille lire, troviamo anche 100, 200 lire e altre. Su queste monete è inoltre incisa la parola “prova“, che conferma, ancora di più, il perché del loro grande valore economico. Alcune di queste monete potrebbero fruttare più di 4500€, ancora di più se vendute ad un’asta per collezionisti.

Dunque correte a visionare le vostre vecchie lire e scoprite se siete tra i fortunati possessori e vincitori di questo piccolo ma grande tesoro.