Play Store, gratis la lista di app e giochi a pagamento

Il lancio di oggi riguarda uno dei market più famosi al mondo, soprattutto quando si tratta di telefonia mobile. Stiamo parlando ovviamente del Play Store riservato agli utenti Android da Google, azienda che sotto questo aspetto non smette mai di migliorare. Proprio per questo motivo oggi arriva un’ennesima dimostrazione di apertura verso i suoi clienti, con tanti titoli a pagamento offerti in maniera totalmente gratuita. L’iniziativa arriva ormai quotidianamente, con gli utenti che possono scaricare sui loro smartphone Android giochi e applicazioni a pagamento senza dover sborsare un solo centesimo.

Android regalo tutti questi titoli sul Play Store di Google, saranno gratis solo per qualche giorno