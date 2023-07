La nuova frontiera del risparmio e dell’ecologia negli ultimi anni è quella dell’utilizzo dei pannelli fotovoltaici. A favorire il diffondersi dell’utilizzo di questo approccio sono stati anche gli innumerevoli bonus emessi a disposizione dallo stato e dai fondi europei. Il loro obiettivo è spingere molti imprenditori edili e cittadini a effettuare degli interventi di efficientamento energetico, a favore della sostenibilità.

I motivi per la quale si opta per l’utilizzo di tali strumenti:

il primo è l’attenzione particolare a cercare di moderare il proprio impatto ambientale , data la situazione di inquinamento e la crisi ambientale disastrosa che stiamo vivendo. Un tema sicuramente da non sottovalutare;

, data la situazione di inquinamento e la crisi ambientale disastrosa che stiamo vivendo. Un tema sicuramente da non sottovalutare; il secondo è la possibilità di risparmio economico. Utilizzare i pannelli fotovoltaici, infatti, vuol dire ridurre anche il consumo di energia derivante da altre fonti, questo porta conseguenzialmente a un abbassamento dei costi delle proprie bollette.

Tuttavia, si parla di una possibile carenza dell’efficacia dei pannelli fotovoltaici in determinate condizioni.

Quando non funzionano i pannelli fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici mantengono la loro efficacia al 100% fino alla percezione dei 25°C. Cosa significa? Ciò vuol dire che oltre questa determinata temperatura smettono di funzionare o comunque hanno meno produttività, portando ad un risparmio energetico ed economico inferiore.

Considerando le alte temperature raggiunte in questi anni soprattutto nei periodi estivi questo aspetto non è affatto positivo. Basta pensare che sulle isole italiane o nelle regioni del meridione, è facile raggiungere i 35 gradi di temperatura con anche picchi che toccano e a volte superano i 40 gradi. Questo rende inutile la presenza dei pannelli stessi nei mesi caldi.

Tuttavia, la tecnologia è già lavoro per cancellare tale difetto, modificando i pannelli esistenti. Nel frattempo, sono già in molti ad optare per un’alternativa altrettanto ecologica e votata al risparmio economico: le tegole fotovoltaiche. Pare infatti che questa tecnologia sia già più resistente alle alte temperature rispetto ai pannelli fotovoltaici e che quindi non abbia bisogno di cambiamenti.

Per nostra fortuna, stanno nascendo sempre più valide alternative che “facciano bene” non solo al nostro portafogli, ma anche all’ambiente utilizzando l’energia solare. Investire in un impianto ecologico potrebbe essere un’idea affatto male.