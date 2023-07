Fastweb costa 8 euro al mese, ci sono 200GB e il servizio esclusivo gratis

Molto spesso basta veramente poco per essere felici, anche di ristrettamente al mondo della telefonia mobile. Quando si sceglie di avere una nuova offerta, si valutano svariati aspetti che possono comportare comodità sia dal punto di vista dei pagamenti mensili che dal punto di vista del caratteristiche. Scegliendo poi un gestore virtuale, la sicurezza è che questo saprà tenere bassi i prezzi per sempre, mantenendo molto alti invece i contenuti. La battaglia tra le varie aziende che operano in questo campo e ogni giorno sempre più interessante, siccome tutti si sfidano a colpi di grandi ribassi. Fastweb è uno dei principali provider nel mondo dei virtuali, soprattutto con alcune facoltà che gli altri non mettono a disposizione degli utenti.

Fastweb propone una delle sue migliori offerte, costa 8,95 € al mese per sempre con il 5G attivo

Basta poco per sentirsi tranquilli dal punto di vista della telefonia mobile. Il gestore Fastweb è uno di quelli più amati dal pubblico siccome dispone di opportunità uniche. Tra queste c’è quella di poter gestire al meglio la propria offerta con l’applicazione ufficiale, che include al suo interno i migliori contenuti.

Ricordiamo infatti che Fastweb permette a tutti di avere minuti senza limiti per chiamare chiunque e 200 SMS verso tutti. Il vero colpo da maestro del provider virtuale è stato però quello di offrire 200 giga per la navigazione Internet, disponibile con lo standard di rete 5G. Si tratta dell’unico gestore virtuale a poter disporre di questa possibilità. Il prezzo mensile consiste in 8,95 € al mese per sempre.