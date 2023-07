Euronics è pura follia con il suo ultimo volantino, rappresenta la perfetta espressione per riuscire a risparmiare al massimo, ed allo stesso tempo raggiungere i prodotti che tanti avrebbero sempre voluto acquistare, a patto che si sia effettivamente disposti a rispettare determinati requisiti di accesso.

La prima cosa da sapere riguarda proprio la necessità di recarsi fisicamente presso i negozi fisici in Italia, ma prestando particolare attenzione alla dislocazione territoriale, in altre parole l’utente deve stare attento al socio di appartenenza, poiché potrebbero essere presenti prezzi differenti.

Euronics, le follie del momento, ecco gli sconti

Il volantino Euronics attuale nasce come SottoCosto, e data la sua natura, è bene ricordare che le offerte potrebbero terminare anzitempo, in quanto le scorte messe a disposizione del consumatore finale sono limitate, e data la grandissima (probabile) richiesta, potrebbero esaurirsi prima del 19 luglio.

Il top di gamma, osservando al solito da vicino il segmento degli smartphone, in promozione è senza dubbio l’Apple iPhone 14 Pro, un vero e proprio best buy, che oggi può essere acquistato a 1299 euro, nella variante che prevede 128GB di memoria interna. Coloro che invece sono disposti a spendere molto meno per l’acquisto di uno smartphone, potranno anche decidere di puntare dritti verso Oppo Find X5 a 499 euro o Realme 11 Pro+ 5G, disponibile a 449 euro, finendo anche su modelli decisamente più economici, come Oppo reno8 Lite e similari. Gli acquisti sono effettuabili solo in negozio, ma anche sul sito ufficiale trovate qualche offerta.