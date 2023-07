Esselunga sa come invogliare gli utenti a recarsi presso il proprio punto vendita per completare gli acquisti, infatti in questi giorni ha rinnovato la campagna promozionale, mettendo a disposizione un volantino quasi unico nel suo genere, arricchito con la migliore offerta in circolazione.

Il risparmio da Esselunga ha indubbiamente raggiunto un livello quasi mai visto prima d’ora, gli utenti che oggi sono disposti a recarsi in uno dei tanti negozi in circolazione, possono pensare di acquistare anche un Apple iPhone 14, pagandolo veramente molto poco. Le scorte, come più volte vi abbiamo indicato in passato, sono limitate, per questo motivo potrebbero terminare anzitempo, nonostante la campagna scada il 19 luglio.

Se volete ricevere gratis le offerte Amazon sul vostro smartphone, allora dovete correre subito ad iscrivervi al canale Telegram dedicato, che trovate direttamente a questo indirizzo speciale.

Esselunga, tutti i migliori sconti disponibili in esclusiva

Il volantino di Esselunga non brilla per la varietà dei prodotti acquistabili, ma più che altro per l’eccezionale riduzione del prezzo finale. Ad oggi infatti è possibile acquistare un Apple iPhone 14, un top di gamma assoluto del biennio 2022/2023, con una spesa finale che si aggira attorno ai 799 euro; la variante disponibile è completamente sbrandizzata ed ha garanzia di 24 mesi.

Il prodotto presenta 128GB di memoria interna, che ricordiamo non essere espandibile, a cui aggiungere comunque l’eccellente processore A15 Bionic, il sistema operativo iOS 16, il display OLED da 6,1 pollici di diagonale, una doppia fotocamera posteriore (il cui sensore principale è da 12 megapixel), oppure anche il riconoscimento del viso 3D. Tutto questo è disponibile solamente nei negozi fisici, non online sul sito.