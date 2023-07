Canone RAI addio, finalmente la notizia per non pagare più

È ormai diverso tempo che si discute in merito alla possibile abolizione del canone Rai, siccome le proteste sono diventate tante e persistenti. Gli utenti che non vogliono più pagare la tassa che nessun altro paese d’Europa corrisponde al governo, hanno preso informazioni in merito ai modi per evitare di buttare via i loro soldi.

Ci sono delle precisazioni da fare soprattutto sul canone, tassa che viene esercitata dal governo e non regione per regione, come invece accade con il bollo auto.

Ad oggi si sta discutendo sulla sua estromissione dalle bollette elettriche, situazioni che ormai dura da diversi anni a questa parte.

Canone Rai da abolire, ma almeno per il momento solo questi utenti possono evitare di pagare la tassa

Innanzitutto tutte le persone che superano i 75 anni di età potranno evitare di pagare, almeno come prevede la legge. La stessa cosa accade per tutte quelle persone che in casa non hanno una televisione, che sia per scelta o magari per un particolare stato di povertà. Rilasciando infatti un’autodichiarazione che certifica l’assenza di un apparecchio in grado di ricevere i canali in casa, il canone non verrà più inserito nella bolletta dell’elettricità.

Gli utenti che hanno un reddito al di sotto della soglia minima e quindi più basso di 8000 € annui, potranno ugualmente essere esentati dal pagamento.

Si tratta quindi solo di alcune categorie, ma di certo il futuro potrebbe essere più roseo. I vertici parlano infatti di tante valutazioni in merito al canone Rai, che qualcuno vorrebbe fosse totalmente abolito.