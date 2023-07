Vodafone manda letteralmente in estasi gli utenti, mettendo a disposizione di tutti una campagna promozionale che prevede la possibilità di attivare un’offerta con 200 giga al mese, che permetterà comunque di avere libero accesso a tanti contenuti, spendendo anche meno di 10 euro al mese.

Tutti coloro che al giorno d’oggi la volessero richiedere sul proprio numero di telefono, non devono fare altro che recarsi personalmente in un punto vendita, e verificare se a tutti gli effetti la possano attivare. Lo diciamo subito, è una promozione quasi irraggiungibile, a meno che non siate in possesso di un numero di Iliad o di un MVNO, in quel caso la potrete richiedere, ma con portabilità obbligatoria in Vodafone.

Premete qui ed aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete avere i codici sconto Amazon in esclusiva con tanti coupon gratis e offerte speciali.

Vodafone, le sorprese non finiscono mai

Le sorprese con Vodafone non finiscono davvero mai, arrivano le Vodafone Silver, una coppia di offerte più uniche che rare, con le quali il consumatore si ritrova a poter accedere a bundle incredibili, spendendo rispettivamente 7,99 e 9,99 euro al mese per sempre. L’accesso, come anticipato, è limitato, il pagamento del canone indicato è possibile solo con credito residuo, versamenti su base mensile, senza vincoli contrattuali di alcun tipo.

La base che accomuna le due varianti prevede minuti e SMS illimitati, che possono essere utilizzati per contattare praticamente chiunque si desidera in Italia. A questi vanno aggiunti rispettivamente 150 e 200 giga al mese, la navigazione in genere è prevista al massimo in 4G+, anche se alcuni fortunati utenti ricevono gratuitamente l’upgrade al 5G.