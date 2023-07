Vodafone vuole essere sempre al centro del mercato della telefonia mobile. Il provider inglese ha optato per una strategia molto aggressiva nel corso di questa stagione estiva, con l’obiettivo dichiarato di aumentare il suo numero di abbonati. Una tariffa da non farsi sfuggire per i clienti è la Special 100 Giga.

Vodafone, la promozione imperdibile a costi da ribasso

La Special 100 Giga rappresenta una delle proposte più significative nel campo della telefonia mobile. La promozione garantisce a tutti gli utenti una quota pari a 100 Giga per navigare in internet, anche con la velocità del 5G, in caso di copertura raggiunta sul territorio. Al tempo stesso all’interno di questa promozione sono altresì comprese le chiamate senza limiti e gli SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica.

Il costo di questa promozione è molto vantaggiose per i nuovi abbonati, con una tariffa pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. A questo prezzo c’è da aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM.

Oltre al vantaggio legato a costo mensile e soglie di consumo, i clienti che optano per il gestore inglese avranno anche una garanzia. Il costo della ricaricabile in questione, infatti, sarà bloccato per i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM. Nel primo semestre, quindi, Vodafone si impegna a non applicare rimodulazioni su costi e soglie di consumo.

La Special 100 Giga deve essere richiesta da tutti gli abbonati soltanto presso uno dei punti vendita di Vodafone sul territorio italiano, previa richiesta di portabilità del proprio numero da un altro gestore.