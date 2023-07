SpaceX sta proponendo uno sconto estremamente interessante per Starlink. Il servizio di connettività internet attraverso i satelliti viene scontato del 33% arrivando ad un costo di 300 euro per l’hardware.

Il risparmio è netto, considerando che il servizio costa di solito 450 euro. La promozione terminerà la prossima settimana, quindi tutti coloro interessati a provare il servizio devono affrettarsi.

Ricordiamo che Starlink nasce dall’obiettivo di Elon Musk di portare la connettività Internet ovunque, anche nelle località più remote e rurali non raggiunte dalla connessione ADSL o fibra. Attraverso la connessione satellitare, sarà possibile collegarsi alla rete ad alta velocità e a bassa latenza ovunque ci si trovi. Sfruttando la costellazione di satelliti più vasta e tecnologicamente avanzata disponibile, l’azienda è in grado di offrire un servizio stabile e veloce, quasi migliore delle connessioni cablate.

SpaceX sconta il kit hardware di Starlink, il servizio di connettività internet che sfrutta i satelliti in orbita bassa per garantire velocità e stabilità

Ricordiamo che, oltre al costo iniziale dell’hardware necessario per la connettività satellitare, sarà necessario sottoscrivere anche l’abbonamento mensile. Il costo attuale è di 50 euro al mese ma Starlink consiglia di sottoscrivere un abbonamento a lungo termine. Il motivo è quello di prevenire cambiamenti nel contratto legati alle mutate esigenze di mercato.

In ogni caso, per provare il servizio si può usufruire di 30 giorni di prova gratuita. Se al termine dei 30 giorni non ci si ritiene soddisfatti, sarà possibile richiedere il rimborso completo del costo del kit hardware.

Come indicato sul sito ufficiale, l’offerta di Starlink è valida solo per i servizi residenziali fissi in mercati selezionati tra cui l’Italia. Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.