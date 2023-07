Rabona Mobile chiude, addio al gestore tra mille problemi

Sono circa 4 mesi che la situazione va avanti senza risvolti troppo positivi. I clienti del celebre operatore virtuale Rabona Mobile subiscono gravi disservizi sulle loro offerte ormai da tempo, con la negazione di inviare messaggi SMS, usare internet e soprattutto chiamare.

Il tutto a causa di un problema sorto con il fornitore della rete e il suo aggregatore, ovvero Vodafone e Plintron.

Esattamente dallo scorso 15 marzo 2023, tutti i clienti del gestore Rabona Mobile si sono ritrovati senza contenuti da utilizzare. Più precisamente da quella data gli SMS sono andati fuori uso, mentre dal 12 aprile è toccato alla connessione Internet mobile. Dal 7 giugno poi non sono state permesse neanche più le chiamate in uscita. Il tutto semplicemente perché il fornitore ufficiale della rete ha scelto di sospendere in maniera graduale tutti i servizi dopo alcune divergenze di contratto.

Rabona Mobile: non funziona più nulla, il gestore al momento resta solo e senza utenti dalla sua parte

Al momento dovrebbe essere avvenuto il distacco definitivo dei servizi da parte di Plintron. La sentenza del tribunale di Milano infatti ha imposto tale azione dal 4 luglio.

Questo avrebbe però portato gli utenti a restare senza alcun tipo di opportunità ed è proprio per questo che il distacco non è stato effettuato. L’unica opportunità di cui gli utenti di Rabona Mobile possono attualmente beneficiare, resta quella di ricevere solo messaggi in entrata e chiamate.

Sembra dunque un vicolo cieco, il quale non può portare a strade alternative. Gestire la situazione risulta dunque impossibile, almeno per il momento.