Postemobile prova in tutti i modi ad avvicinare il maggior numero di utenti possibili, con il lancio di nuovi sconti e prezzi bassi, ma sopratutto la possibilità di godere di giga e minuti, a prezzi fortemente più bassi del normale. Il risparmio è assicurato, a patto che comunque siate pronti anche, eventualmente, al cambio operatore telefonico.

Il risparmio da PosteMobile raggiunge i massimi livelli con la promozione di oggi, una soluzione che ha un costo fisso di soli 8 euro, pronta a far sognare il consumatore finale con un rapporto qualità/prezzo praticamente indescrivibile. L’attivazione, come al solito del resto, è possibile sul sito ufficiale, così da avere la certezza di potervici accedere senza difficoltà.

Ricordatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, sul quale troverete i codici sconto Amazon ed anche un buon numero di offerte speciali.

PosteMobile, questa promozione è imbattibile

Una promozione davvero insostituibile, è questa la Creami Extra Wow 50X2, soluzione attivabile da parte di qualunque utente in Italia, con un costo fisso iniziale (una tantum) di 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro per la prima ricarica (per un totale quindi di 20 euro). I prezzi indicati sono da considerarsi validi solo sul sito ufficiale, nel caso in cui decidiate di recarvi in un Ufficio Postale, il totale sarà di 25 euro.

Al netto del versamento iniziale, la promozione è assolutamente interessante, poiché permette a tutti di godere di 100 giga di traffico dati al mese, con anche minuti e SMS illimitati, che potranno essere liberamente utilizzati verso ogni numero in Italia. La massima velocità di navigazione possibile raggiunge i 300Mbps in download, superando quanto effettivamente proposto da altri MVNO. Il costo fisso mensile è di soli 8 euro, pagabile tramite il credito residuo della SIM.