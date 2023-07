Iliad spezza il dominio di Vodafone con un paio di sorprese per tutti i propri utenti, infatti in questi giorni è possibile avere libero accesso ad una promozione ricchissima di contenuti, tra cui ad esempio troviamo anche il 5G gratis, a cui aggiungere indistintamente un risparmio più unico che raro sul bundle a disposizione.

Per essere sicuri di spendere poco o niente con Iliad, non dovete sottostare a vincoli o limitazioni particolari, infatti gli utenti che vogliono risparmiare possono recarsi presso una delle tantissime IliadBox dislocate sul territorio, oppure collegarsi anche al sito ufficiale, sul quale è possibile trovare esattamente le medesime promozioni (senza variazioni nel prezzo).

Iliad, dominio di Vodafone spezzato con queste offerte

Con Iliad non si scherza, approfittando della sua offerta intitolata Giga 150, infatti, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un regalo incredibile, il 5G è incluso per sempre. Un’idea che mette sicuramente all’angolo gli operatori tradizionali, troppo spesso pronti a far pagare ogni singolo centesimo per godere della massima velocità di navigazione.

La promozione in oggetto, ha comunque un costo fisso di soli 9,99 euro al mese, da versare autonomamente con il proprio credito residuo, a cui sarà possibile comunque aggiungere 150 giga di traffico dati al mese, da utilizzare per navigare su tutto il territorio nazionale, oppure anche minuti e SMS che potranno essere sfruttati illimitatamente sullo stesso territorio. Come anticipato, è accessibile da tutti gli utenti, previo pagamento di un contributo iniziale di 9,99 euro.