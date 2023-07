Iliad è sempre al centro della telefonia in Italia. Il provider francese anche nel corso di questa stagione estiva continua a fare la voce grossa con tutti gli altri competitor, con l’obiettivo di aumentare ancora di più il suo già nutrito e ricco bacino di abbonati. Nel corso di queste settimane estiva, spopolano alcune tariffe.

Iliad, ecco le due promo segrete d’estate

La proposta più interessante per i clienti che scelgono Iliad continua ad essere la Giga 150. Questa tariffa mette a disposizione del pubblico chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche una quota pari a 150 Giga per la connessione internet con un prezzo davvero minimale: solo 9,99 euro al mese.

Insieme a Giga 150, però, gli abbonati possono anche optare per due tariffe segrete disponibili già attraverso il sito ufficiale del provider francese.

La prima tariffa da non farsi scappare è la Giga 100. La promozione mette a disposizione dei suoi clienti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo della proposta è di soli 7,99 euro al mese.

In aggiunta a questa opzione gli utenti potranno anche scegliere la tariffa Solo Voce. Questa ricaricabile prevede un ticket composto solo da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con un costo ridotto al minimo pari a soli 4,99 euro al mese. Per le due proposte menzionate è altresì previsto un canone unico di attivazione pari a 10 euro.