Una nuova fantastica promozione è disponibile in questi giorni da Esselunga, il volantino più pazzo delle ultime settimane risulta essere perfettamente fruibile per tutti coloro che al giorno d’oggi vogliono avvicinarsi all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, ad esempio uno smartphone di casa Apple.

La campagna promozionale è attualmente disponibile in tutti i negozi fino al 19 luglio (incluso), salvo esaurimento anticipato delle scorte. Come al solito, gli acquisti non possono essere in nessun modo completati tramite il sito ufficiale, sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente nel punto vendita designato.

Per i codici sconto Amazon gratis abbiamo creato un canale Telegram interamente dedicato, lo potete trovare direttamente a questo indirizzo per risparmiare al massimo.

Esselunga, nuovi sconti e tantissimi prezzi bassi

La campagna promozionale di Esselunga focalizza la propria attenzione direttamente su Apple iPhone 14, il top di gamma dell’azienda di Cupertino, infatti, può essere acquistato ad un prezzo complessivamente accessibile, se considerate che costa solamente 799 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna. Il dispositivo verrà aggiunto al carrello con garanzia di 2 anni, che copre solamente i difetti di fabbrica, ed oltretutto sarà completamente sbrandizzato.

Per gli utenti che lo volessero acquistare, ma non ne conoscessero appieno le specifiche tecniche, ecco un rapido riepilogo: display OLED da 6,1 pollici di diagonale, sistema operativo iOS 16, con processore A15 Bionic di ultima generazione, una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel (e possibilità di registrare fino in 4K), connettività 5G, passando anche per sblocco 3D ed ovviamente la solita “tacca” nella parte superiore. Come anticipato, le scorte disponibili potrebbero essere limitate.