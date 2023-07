In determinate occasioni i principali operatori telefonici, quali sono TIM, Iliad, WindTre o Vodafone, potrebbero incappare in problematiche di vario genere, con cali della rete, definiti comunemente down, portando gli utenti a non poter navigare o raggiungere le più classiche delle funzioni.

Nella maggior parte delle occasioni, il consumatore finale si ritrova in un limbo nel quale non capisce se la problematica riguarda direttamente il proprio smartphone, oppure si tratti di una difficoltà diffusa. In nostro aiuto accorre direttamente un servizio disponibile gratuitamente online, il cui nome è Downdetector.

Down degli operatori telefonici: come combatterli

Il servizio, accessibile da qualsiasi browser o sistema operativo, è un raccoglitore di segnalazioni da parte dei consumatori. In poche parole, l’utente che verifica un problema con la propria rete, inoltra il report a Downdetector, il quale a sua volta lo inserisce nel grafico temporale che è visibile direttamente nella pagina principale. Se eventualmente su quest’ultimo si dovesse registrare un picco, molto probabilmente si sta assistendo ad un down della rete.

L’utilità del servizio si estende con la localizzazione delle segnalazioni, ovvero con la possibilità di verificare la provenienza dei report inviati dagli utenti, in modo da conoscere se il problema è ristretto ad un’area specifica, oppure se la problematica è amplificata a tutta la penisola. Downdetector, come ampiamente anticipato, è completamente gratuito, non necessita dell’installazione di alcunché, né richiede la registrazione al servizio per godere di tutto quanto vi abbiamo raccontato direttamente nell’articolo.