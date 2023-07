Il canone Rai, una delle tasse che nessuno vorrebbe a tutti gli effetti dover versare, è disponibile gratuitamente per alcuni fortunati utenti, che al giorno d’oggi si ritrovano nella perfetta condizione per richiederne la totale esenzione dal pagamento. Un passaggio importante, finalmente disponibile, ma che purtroppo non è aperto a tutti.

Facciamo un passo indietro per capire al meglio il motivo che permetterebbe di ottenere l’esenzione; il canone Rai è una tassa di possesso di un’apparecchiatura televisiva, in altre parole gli utenti si ritrovano a dover pagare l’imposta, del valore di 90 euro annui, oggi rateizzati in 10 rate fisse mensili addebitate sulla bolletta dell’energia elettrica, solo se all’interno della propria abitazione dispongono a tutti gli effetti di un televisore.

I codici sconto Amazon li potete avere oggi gratis direttamente a questo indirizzo, se volete spendere poco, collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Canone Rai, ecco il trucco per avere l’esenzione

Il passaggio è fondamentale e ci permette di comprendere appieno il motivo per il quale è possibile ottenere l’esenzione; di base lo Stato ipotizza che tutti coloro che dispongono di un contratto di fornitura elettrica attivo, hanno nella propria abitazione un televisore, e di conseguenza inizia sin da subito ad addebitare il canone. Se così non fosse, l’utente può richiedere la totale esenzione dal pagamento, semplicemente presentando una autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio per tutto l’anno, oppure entro il 30 giugno per i successivi 6 mesi.

Il risparmio è in questo caso garantito, come ad esempio per gli utenti che hanno più di 75 anni ed al giorno d’oggi non hanno un reddito famigliare annuo superiore agli 8000 euro; possono comunque presentare domanda per l’esenzione tramite l’Agenzia delle Entrate, rispettando le date indicate in precedenza.