Da amanti della tecnologia ci sembra doveroso dover fare gli auguri di buon compleanno, Anche se un po’ in ritardo, a una console che ha cambiato per sempre il mondo del videogioco, facendolo diventare un fenomeno mediatico mondiale. Parliamo dell’iconico Nintendo Famicom, conosciuto come NES.

Nel 1983, precisamente nel 15 luglio, usciva in Giappone il Nintendo Family Computer, abbreviato poi in Famicom. Questa console nacque durante la grande crisi dei videogiochi, e grazie alla sua visione innovativa, che da sempre contraddistingue la Nintendo, salvò il loro mondo, permettendo a noi oggi di poter usufruire di versioni di giochi più aggiornate e interattive.

In quel periodo, il mercato videoludico era distrutto. Atari fu una delle vittime di un crack finanziario che smosse il settore devi videogiochi e che ridusse in polvere il panorama videoludico occidentale. Tuttavia, come un sole splendente, la console Nintendo permise di ricostruire l’industria grazie ad una strategia mirata e a una visione che vedeva una sinergia fra hardware e software. Una vera svolta che ha condizionato il successivo futuro dei videogiochi.

Cosa ha reso la Nintendo Famicon così importante

La Nintendo decise di operare in maniera differente rispetto ai competitor, dedicandosi in prima linea al controllo dei giochi che sarebbero arrivati sulla console e avviando in contemporanea lo sviluppo di titoli esclusivi. Questi titoli divennero ben presto iconici. È proprio grazie alla Famicom che sono nati i personaggi rappresentanti il mondo stesso della Nintendo: Mario, Link e Samus. Anche le epoche d’oro dei software house, quali Capcom, Konami e Hudson, furono tali proprio grazie alla console di Nintendo.

Per chi non ne ha avvezzo a questo mondo, la Famicom era una console dall’hardware rivoluzionario per l’epoca: 8-bit, due controller inseribili sui lati della console, un sistema di controllo preciso e un sistema di distribuzione dei giochi su cartucce proprietarie che, volenti o dolenti, sono ancora oggi un marchio di fabbrica del colosso di Kyoto.

Tutte caratteristiche che furono trasposte nella versione occidentale del Famicom, il Nintendo Entertainment System, che arrivò un anno dopo in America e due anni dopo in Europa. Insomma, che abbiate vissuto la nascita di questa console o che conosciate la sua storia, oppure che l’abbiate appena scoperta, vogliamo ringraziare tutti la Nintendo Famicon e augurarle ancora buon compleanno.