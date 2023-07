Il bollo auto è la tassa, seconda solamente al canone Rai, più discussa degli ultimi anni, la cosiddetta imposta di circolazione, che tutti i possessori di un veicolo a motore devono versare, è odiatissima e ritenuta da moltissimi quasi incostituzionale.

Il suo costo varia in relazione a specifici parametri, come la potenza del veicolo (espressa in kWH), dipendentemente anche dalla Regione della propria zona. E’ una tassa da pagare annualmente tramite bollettino, oppure anche recandosi in Posta, presso uno sportello bancario o in tabaccheria. Proprio perché è legato direttamente all’area di pertinenza di ogni singola Regione, potrebbe presentare differenze importanti, in alcune occasioni, tuttavia, gli utenti sono letteralmente esenti dal pagamento, scopriamo quando.

Bollo auto, ecco quando la tassa è gratis

Pochi utenti sanno che il bollo auto è generalmente gratis per sempre (o comunque tutta la durata della vita della vettura), per coloro che sceglieranno di acquistare un’auto elettrica o ibrida plug-in, nelle regioni di Piemonte e Lombardia. La suddetta esenzione viene limitata a 3 o 5 anni, nella maggior parte delle altre regioni del nostro paese, sempre e soltanto parlando delle suddette tipologie di vetture.

A differenza dell’esenzione dal canone Rai, in questo caso la procedura è completamente automatica, ciò sta a significare che non sarà necessario presentare domanda, semplicemente non verrà richiesto il pagamento. In aggiunta, è bene ricordare che l’esenzione è legata direttamente alla vettura, di conseguenza anche se venduta, il nuovo proprietario (a patto che risieda nella medesima regione), potrà proseguire a non pagare il Bollo auto.