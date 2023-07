Whatsapp, se stai cercando vecchi messaggi ma con scarsi risultati questa è la soluzione

Whatsapp è diventato un elemento fondamentale della nostra comunicazione quotidiana, accumulando un’enorme quantità di messaggi, tra cui alcuni possono essere di particolare importanza. Tuttavia, ritrovare un messaggio specifico può diventare una sfida, soprattutto se non è stato salvato immediatamente. Per fortuna però esistono tre metodi efficaci per trovare i messaggi su Whatsapp in pochi minuti, che includono anche i messaggi vocali.

Whatsapp: i tre metodi efficaci per ritrovare i vecchi messaggi

Il primo metodo è la ricerca testuale di Whatsapp, un’opzione predefinita dell’applicazione che consente di trovare messaggi scritti in pochi secondi, sia su smartphone che su Whatsapp Web. Basta aprire la chat desiderata, toccare il pulsante con i tre punti verticali nell’angolo in alto a destra e selezionare “Cerca“. Inserisci una parola chiave del messaggio che stai cercando e utilizza le frecce per scorrere tra i risultati fino a trovare il messaggio desiderato. Se non ricordi le parole esatte del messaggio, prova a cercare una parola più generica o relativa allo stesso periodo del messaggio. Potrebbe essere necessario scorrere più messaggi o risalire nel tempo, ma il processo è relativamente veloce. Su Whatsapp Web, il processo è simile, anche se potrebbe non essere in grado di risalire a messaggi molto vecchi come su smartphone.

Il secondo metodo riguarda l’uso di chat esportate e conservate su PC. Apri il file di chat esportato (solitamente in formato .TXT) con un programma di elaborazione testi o un browser web. Utilizza la funzione di ricerca interna del programma per trovare il messaggio desiderato. Questo metodo è particolarmente veloce e consente di visualizzare facilmente i messaggi precedenti e successivi al messaggio cercato.

Infine, per ritrovare vecchi messaggi vocali è necessario utilizzare un trucco specifico. Dato che questi non contengono un testo ricercabile, il processo è leggermente diverso. Dall’app Whatsapp sul tuo smartphone, vai alle Impostazioni, poi a Spazio e Dati e infine a Gestisci Spazio. Seleziona la chat desiderata e avrai accesso a un elenco di tutti i contenuti condivisi con quel contatto. Puoi ordinarlo come preferisci e toccare ogni messaggio vocale per vedere la data, l’ora e ascoltarlo. Se necessario, puoi anche salvare il messaggio o contrassegnarlo come “Messaggio importante” per facilitare l’accesso in futuro.