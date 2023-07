Con il volantino Unieuro l’utente si ritrova davvero ad avere tra le mani l’incredibile possibilità di spendere poco o niente, sull’acquisto di uno smartphone o di un prodotto in generale. Arriva infatti la campagna promozionale che non ammette repliche, e propone un risparmio più unico che raro.

Tutti gli utenti che oggi vogliono cercare di spendere poco con Unieuro, è bene saperlo, devono necessariamente recarsi in un negozio fisico in Italia, oppure anche affidarsi al sito ufficiale, sul quale si trovano le offerte ed i prezzi più bassi, e si ha la certezza di poter godere della spedizione completamente gratuita (solo nel caso in cui l’ordine avesse valore superiore ai 49 euro).

Unieuro, ecco quali sono gli sconti migliori

Gli sconti del volantino attivo fino al 20 luglio nei negozi Unieuro sono tra i migliori in circolazione, partendo proprio dalla disponibilità del bellissimo smartphone di casa Samsung, il top di gamma assoluto, Galaxy S23, viene oggi commercializzato alla modica cifra di soli 799 euro. Da notare che ancora per pochissime ore potrete anche richiedere il rimborso a Samsung, di 100 euro, da scontare al prezzo mostrato.

Sempre all’interno del medesimo volantino si possono inoltrare trovare innumerevoli altri sconti interessanti, che in genere abbracciano le fasce di prezzo inferiori, per questo potrete acquistare Galaxy A34, Galaxy A14, Redmi 12C, Honor 90 Lite, Galaxy A14, Redmi Note 11 Pro, Honor X6 ed anche Redmi 9AT. Tutti prodotti super scontati che trovate anche online sul sito ufficiale.