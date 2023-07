Le scorse settimane il mondo dei social network ha visto l’arrivo di un nuovo membro, stiamo parlando del social network di Meta powered by Instagram, ovvero di Threads, il social testuale che ha colto il calo di Twitter per prendersi le luci della ribalta e conquistare oltre 100 milioni di iscritti in poche ore.

Il social è arrivato in oltre 100 paesi, però per nostra sfortuna non è arrivato in Europa per dei motivi che vi spiegheremo sotto, un blocco geografico al download che però non aveva bloccato i più audaci che una volta procuratisi l’eseguibile di installazione, erano riusciti ad accedere al social senza troppi problemi, almeno fino a questo momento, da un po’ di ore infatti, Threads non è più disponibile per tutti coloro che lo hanno usato senza consenso anche se l’app risulta installata.

Blocco completo al momento

A quanto pare il blocco geografico imposto al download si è trasformato in un blocco totale anche per gli accounts, i quali ora mostrano un messaggio d’errore che non gli consente di sfruttare la dashboard e tutte le sue funzionalità e non è tutto, una VPN non basterà a bypassare il blocco, a quanto pare, ogni account presenta come attributo il paese di creazione, dunque camuffare la propria posizione non cambierà le cose.

Meta non ha ancora trovato la quadra da un punto di vista della privacy in quanto in Europa le norme sono molto più restrittive rispetto all’America, a creare problemi è una dinamica precisa, Meta di solito sfrutta le info combinate dai suoi social per generare inserzioni personalizzate, nel caso di Threads usa le info di Instagram, in Europa ciò non è consentito.