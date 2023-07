Le aziende italiane spingono verso l’evoluzione digitale per ottenere dati affidabili e aggiornati, business partnering e fidelizzazione dei talenti. Il tutto spostandosi nel cloud.

Per il parere dei CFO italiani l’evoluzione digitale, i il77dati affidabili e aggiornati, la business partnering e la fidelizzazione dei talenti sono le 4 colonne della finanza del futuro. Questo è ciò che venire a galla dalla ricerca “The Future of Finance in Italy”, realizzata da ANDAF e Workday, che ha evidenziato la necessità di ottimizzare i processi (44%) e migliorare l’agilità di budgeting e forecasting (36%) e di cash management (29%).

L’evoluzione tecnologica sta cambiando profondamente e inevitabilmente anche il settore finanziario, tanto da presentare diverse sfide per i futuri CFO. Dovranno trovare modi sempre più strategici ed efficaci per gestire le proprie organizzazioni.

Come dovrà adattarsi il settore finanziario?

Il cambiamento del settore finanziario include il dover valutare ogni opportunità di investimento, identificare i rischi, creare collaborazioni determinanti con i CHRO ei CIO ed avere occhio per identificare nuovi talenti. I dipartimenti finanziari devono svilupparsi e farsi sempre più furbi.

Negli ultimi anni, segnati da numerose avversità globali, i dipartimenti finanziari hanno dovuto controllare la liquidità cercando di adoperarsi delle giuste persone e delle tecnologie migliori per creare un vantaggio competitivo. La ricerca, precedentemente nominata, evidenzia un fattore fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo: oltre il 77% degli intervistati sostiene il passaggio della gestione finanziaria ad una soluzione cloud sia essenziale.

“I CFO di seconda generazione devono definire il proprio ruolo e capire come l’innovazione finanziaria può aggiungere valore all’azienda. In questo senso l’adozione di architetture dati unificate basate sul cloud può diventare fondamentale”, ha dichiarato infatti Fabrizio Ceriotti, presidente, ANDAF Lombardia.

Come gestire al meglio le finanze

AI e ML sono fondamentali per il futuro delle finanze aziendali. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) e dell’apprendimento automatico (ML) potrebbero rivoluzionare il futuro della finanza, supportando alcune attività come previsioni finanziarie, rilevamento delle frodi e valutazione del rischi.

“Le soluzioni tecnologiche che integrano i vari processi consentono alle aziende di eliminare i silos procedurali e tecnici per ottenere informazioni in tempo reale e quindi ripianificare gli obiettivi in base alla loro analisi” – ha affermato Augusto Abbarchi, Country Manager di Workday per l’Italia – “Infatti consentono di pianificare, elaborare e analizzare i risultati derivanti dalle risorse umane in ogni momento del ciclo economico, ottimizzando il posizionamento delle persone all’interno dell’organizzazione.”

La riduzione del rischio data dall’eliminazione dell’intervento manuale che permette di ottimizzare i processi aziendali e velocizzare il processo decisionale.

Le nuove strategie che un CFO dovrebbe attuare

Il ruolo del CFO sta diventando sempre più strategico per la gestione delle finanze: devono collaborare con i vertici dell’intera organizzazione e fornire indicazioni ed analisi finanziarie a supporto del processo decisionale, ma devono anche saper cogliere le opportunità e cercare di gestire ogni rischio. In tal caso è fondamentale condividere la strategia di trasformazione digitale della propria organizzazione e il ruolo di ciascun leader, per costruire una macchina ben oliata che permetta di raggiungere l’obiettivo prefissato.

Per fare ciò, il team finanziario deve collaborare in modo efficace con i team HR e IT per fornire dati processabili. “I CFO hanno una grande responsabilità: devono capire come le loro aree di interesse si allineino con quelle degli altri leader dell’organizzazione e mettere in atto processi strutturati per promuovere una collaborazione efficace con loro”, ha spiegato Vittorio Biassoni, vicepresidente, ANDAF Lombardia e curatore della ricerca.

È ovvio quindi che le aziende per stare al passo devono far conto con l’evoluzione della tecnologia e con le esigenze dell’economia digitale, investendo in nuove strategie ben strutturate.