Ormai è certo che il colosso sudcoreano Samsung presenterà un nuovo membro della serie Galaxy FE. Come sappiamo, infatti, l’azienda annuncerà il nuovo Samsung Galaxy S23 FE, che andrà quindi ad ampliare la serie di smartphone top di gamma Galaxy S23 FE. A quanto pare, per questo modello l’azienda ha deciso di adottare processori differenti in base al mercato di vendita.

Samsung Galaxy S23 FE, ecco quali soc troveremo a bordo

Nel corso delle ultime ore sono stati pubblicati in rete i primi benchmark del prossimo Samsung Galaxy S23 FE. Come già accennato in apertura, secondo questi benchmark, sembra che l’azienda abbia deciso di montare un processore differente in base al mercato di vendita.

Nello specifico, sembra che la variante globale monterà un processore di Samsung. Si tratta del soc Exynos 2200 con processo produttivo a 4 nm. In accoppiata saranno presenti poi almeno 8 GB di memoria RAM. La versione per il mercato statunitense, invece, sembra che potrà contare su uno dei processori top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 1. Anche quest’ultimo sarà accoppiato con 8 GB di RAM.

Sembra quindi che l’azienda abbia deciso di differenziare questo modello, proprio come faceva in passato con gli altri smartphone top di gamma. Sembra comunque strana questa scelta, dato che solitamente i modelli della serie FE potevano contare tutti sulla presenza di processori Qualcomm. Ricordiamo comunque che il nuovo Samsung Galaxy S23 FE avrà sul fronte un ampio Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.4 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.