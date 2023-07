PosteMobile, con Connect Back 200 hai accesso ad una serie infinita di vantaggi

PosteMobile, l’operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane, ha lanciato un’offerta unica che combina i servizi di telefonia mobile con una carta PostePay, offrendo una serie di vantaggi ai suoi clienti. Il piano Connect Back 200, uno dei più popolari dell’operatore, offre un pacchetto di servizi a un prezzo competitivo.

PosteMobile: cosa comprende l’offerta

Il piano Connect Back 200 ha un costo mensile di 10 euro, con un costo aggiuntivo di 15 euro all’anno per la carta ricaricabile. Tuttavia, se si sceglie il rinnovo annuale, il costo dell’offerta scende a 8,3 euro al mese. L’offerta include una SIM con minuti e SMS illimitati, oltre a 200 GB di dati da utilizzare in 4G/4G+, e una carta PostePay Evolution con un IBAN associato.

Un aspetto interessante di questa offerta è il cashback mensile basato sul traffico dati utilizzato. Se non si utilizzano tutti i Giga inclusi nell’offerta, viene accreditato un importo sulla carta associata. Ad esempio, se non si consumano Giga, si riceve un cashback di 4 euro, mentre se si consumano da 150 a 200 Giga, non si riceve alcun cashback.

L’offerta Connect Back 200 offre anche una serie di vantaggi aggiuntivi. Tra questi, la possibilità di trasferire gratuitamente Giga da una SIM Connect ad un’altra, la possibilità di trasferire gratuitamente denaro da una carta PostePay ad un’altra, e la possibilità di acquistare 5 GB extra al costo di 1 euro in caso di superamento della soglia dati dell’offerta.

Per attivare l’offerta PosteMobile Connect Back 200, è possibile scaricare l’app PostePay sullo smartphone e seguire le istruzioni sul display, oppure recarsi personalmente presso un ufficio postale. Nel caso dell’acquisto online, la SIM e la carta verranno inviate all’indirizzo indicato in fase di acquisto senza costi aggiuntivi.

Insomma, l’offerta Connect Back 200 di PosteMobile rappresenta una soluzione interessante per coloro che cercano un piano tariffario mobile che combina servizi di telefonia e servizi finanziari in un unico pacchetto.